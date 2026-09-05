Je Seoyoung – Sortie de résidence Shakers Fonds d’Art Moderne et Contemporain Montluçon

Informations pratiques

Montluçon

Je Seoyoung – Sortie de résidence Shakers

Fonds d’Art Moderne et Contemporain 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-10-31 14:00:00

fin : 2026-11-22 18:00:00

Date(s) :

2026-10-31

Shakers vous invite à découvrir le travail de l’artiste Je Seoyoung qui interroge les notions de temporalité, de mémoire et de perception, offrant une vision instable et poétique du réel.

.

Fonds d’Art Moderne et Contemporain 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 12 91 87 bisson@shakers.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Shakers invites you to discover the work of artist Je Seoyoung, who explores the concepts of temporality, memory, and perception, offering an unstable and poetic vision of reality.

L’événement Je Seoyoung – Sortie de résidence Shakers Montluçon a été mis à jour le 2026-09-05 par Montluçon Tourisme