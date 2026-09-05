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Je Seoyoung – Sortie de résidence Shakers Fonds d’Art Moderne et Contemporain Montluçon

samedi 31 octobre 2026 · Fonds d'Art Moderne et Contemporain · Montluçon

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
dimanche 22 novembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Fonds d'Art Moderne et Contemporain
Adresse
27 rue des Faucheroux
Ville
03100 Montluçon
Département
Allier
Tarif

Montluçon

Je Seoyoung – Sortie de résidence Shakers

Fonds d’Art Moderne et Contemporain 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-10-31 14:00:00
fin : 2026-11-22 18:00:00

Date(s) :
2026-10-31

Shakers vous invite à découvrir le travail de l’artiste Je Seoyoung qui interroge les notions de temporalité, de mémoire et de perception, offrant une vision instable et poétique du réel.
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Fonds d’Art Moderne et Contemporain 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 12 91 87  bisson@shakers.fr

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English :

Shakers invites you to discover the work of artist Je Seoyoung, who explores the concepts of temporality, memory, and perception, offering an unstable and poetic vision of reality.

L’événement Je Seoyoung – Sortie de résidence Shakers Montluçon a été mis à jour le 2026-09-05 par Montluçon Tourisme

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