Je Sors Ce Soir au Dock B avec Yaël Ohayon & DJ IXPÉ DOCK B PANTIN Pantin
Je Sors Ce Soir au Dock B avec Yaël Ohayon & DJ IXPÉ DOCK B PANTIN Pantin dimanche 5 avril 2026.
Yael Ohayon est plus qu’une DJ, c’est un « artisan du son » comme le critique JY Leloup aime qualifier le DJ qui arrive à créer des espaces sonores originaux et envoutants. L’approche délibérément Leftfield d’Ygal offre des myriades d’influences au service du beat, du rythme et de la découverte. Ses shows radio sont de véritables perles musicales explorant des univers. Vinyl only DJ
DJ IXPÉ (Les Disques du Lobby) est un des artistes les plus en vue de la scène électronique et LGBT en France avec ses soirées Discoquette, son label Les Disques du Lobby et un grand engagement auprès des jeunes artistes et des publics de la fameuse scène club. Ses prises de parole et coups de gueule sur le devenir du métier d’artiste, la situation des collectifs LGBT et la relation avec les publics sont des références. Musicalement, Ixpé embrase la House et tous.tes ses petits et grands développements. Ecoutez son Pride Mix
La pièce :
Adapté du roman du même nom de Guillaume DUSTAN, ce spectacle immersif nous transporte dans une boîte de nuit gay des années 90. Ambiance sombre, chaude et haletante. Un rendez-vous important et communautaire.
Cette soirée mêlant théâtre et clubbing plaira aux amoureux de l’un, de l’autre ou des deux styles.
Voir le teaser https://www.youtube.com/watch?v=DNO5gtfLt6g
⚡ENTRÉE 13 € en prévente ️
⏲︎ Ouverture des portes à 20h
Texte Guillaume Dustan | Avec Nicolas Cartier | DJ Didier Léglise | Mise en scène Mirabelle Rousseau | Dramaturgie Muriel Malguy | Création musicale Kerwin Rolland | Costume Brice Wilsius | Répétitrice Sarah Gindre Boudiar | Chorégraphe Leonel Bardot | Conseil chorégraphique Arnaud Pirault | Regard complice Christophe Vix-Gras
Le projet est accompagné par Emma Enjalbert – Bonsoir Paris
Les textes de Dustan sont éditées chez P.O.L.
« LA FOULE DE LA NUIT EST POLIE, PAS COMME CELLE DU JOUR »
Guillaume Dustan — auteur
Le concours de l’ENA obtenu, Guillaume Dustan, de son vrai nom William Baranès, exerce le métier de juge administratif. En janvier 1990, il apprend qu’il est séropositif. A l’époque, il n’y a pas de traitements et l’annonce sonne comme une condamnation à mort. Il décide de tout plaquer pour devenir écrivain. Il se choisit le nom de Dustan, du nom d’un archevêque anglais, et pour être sûr d’être placé aux côtés de Marguerite Duras dans les bibliothèques. Ses trois premiers livres sont publiés chez P.O.L., cette trilogie, un temps confidentielle, est qualifiée d’autopornographie, par son auteur. Dans ma chambre est publié en 1996, il y décrit des relations homosexuelles non protégées, alors que le SIDA fait rage. Je sors ce soir est son deuxième opus daté de 1997. Enfin Plus fort que moi, l’année suivante, évoque des relations sado-masochistes. Nicolas Pages, publié en 1999, est récompensé par le prix de Flore. Par la suite, il publie pratiquement un roman par an, jusqu’en 2005. Il a également été éditeur et initié la première collection LGBT française : “Le Rayon gay”, chez Baland. Dans ses textes, Dustan le premier a affirmé la singularité de la culture gay, au croisement de l’hédonisme et du politique. Un temps attaquée et réduite à la polémique sur le bareback, l’œuvre de Dustan s’avère désormais être un jalon majeur de la littérature et de la contre-culture Pop des années 1990. Ses influences littéraires sont Marguerite Duras, Bret Easton Ellis, Andy Warhol, Hervé Guibert. Ses textes sont édités chez P.O.L..
Compagnie Le TOC
La pièce :
Adapté du roman du même nom de Guillaume DUSTAN, ce spectacle immersif nous transporte dans une boîte de nuit gay des années 90. Ambiance sombre, chaude et haletante. Un rendez-vous important et communautaire.
Cette soirée mêlant théâtre et clubbing plaira aux amoureux de l’un, de l’autre ou des deux styles.
Voir le teaser https://www.youtube.com/watch?v=DNO5gtfLt6g
⏲︎ Ouverture des portes à 20h
Texte Guillaume Dustan | Avec Nicolas Cartier | DJ Didier Léglise | Mise en scène Mirabelle Rousseau | Dramaturgie Muriel Malguy | Création musicale Kerwin Rolland | Costume Brice Wilsius | Répétitrice Sarah Gindre Boudiar | Chorégraphe Leonel Bardot | Conseil chorégraphique Arnaud Pirault | Regard complice Christophe Vix-Gras
Le projet est accompagné par Emma Enjalbert – Bonsoir Paris
Les textes de Dustan sont éditées chez P.O.L.
« LA FOULE DE LA NUIT EST POLIE, PAS COMME CELLE DU JOUR »
Guillaume Dustan — auteur
Le concours de l’ENA obtenu, Guillaume Dustan, de son vrai nom William Baranès, exerce le métier de juge administratif. En janvier 1990, il apprend qu’il est séropositif. A l’époque, il n’y a pas de traitements et l’annonce sonne comme une condamnation à mort. Il décide de tout plaquer pour devenir écrivain. Il se choisit le nom de Dustan, du nom d’un archevêque anglais, et pour être sûr d’être placé aux côtés de Marguerite Duras dans les bibliothèques. Ses trois premiers livres sont publiés chez P.O.L., cette trilogie, un temps confidentielle, est qualifiée d’autopornographie, par son auteur. Dans ma chambre est publié en 1996, il y décrit des relations homosexuelles non protégées, alors que le SIDA fait rage. Je sors ce soir est son deuxième opus daté de 1997. Enfin Plus fort que moi, l’année suivante, évoque des relations sado-masochistes. Nicolas Pages, publié en 1999, est récompensé par le prix de Flore. Par la suite, il publie pratiquement un roman par an, jusqu’en 2005. Il a également été éditeur et initié la première collection LGBT française : “Le Rayon gay”, chez Baland. Dans ses textes, Dustan le premier a affirmé la singularité de la culture gay, au croisement de l’hédonisme et du politique. Un temps attaquée et réduite à la polémique sur le bareback, l’œuvre de Dustan s’avère désormais être un jalon majeur de la littérature et de la contre-culture Pop des années 1990. Ses influences littéraires sont Marguerite Duras, Bret Easton Ellis, Andy Warhol, Hervé Guibert. Ses textes sont édités chez P.O.L..
Compagnie Le TOC
de Guillaume Dustan. » , «
Soirée électro-littéraire avec Guillaume Dustan, Yaël Ohayon, Ixpé & Trash2000
Guillaume Dustan | Nicolas Cartier | Didier Léglise
Le dimanche 05 avril 2026
de 20h00 à 02h00
payant Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-05T23:00:00+02:00
fin : 2026-04-06T05:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-05T20:00:00+02:00_2026-04-05T02:00:00+02:00
DOCK B PANTIN 1 Place de la Pointe 93500 Pantin
http://letoc.fr/ compagnietoc@gmail.com
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