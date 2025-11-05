Je sors ce soir de Guillaume Dustan Rosa bonheur sur seine Paris

Entrée libre

Showcase dans le cadre du Cabaret Barge #2

Rosa Bonheur sur Seine, 2 Port des Invalides, 75007 Paris

“La foule de la nuit est polie, pas comme celle du jour.”

Je sors ce soir raconte une nuit en boîte, à Paris en 1996, lors d’une soirée « Gay Tea Dance ». Dans le deuxième volet de sa trilogie “auto-bio-pornographique”, Guillaume Dustan impose une écriture transgressive, non formatée, qui incarne la culture pop des années 90-2000. La boîte de nuit devient l’espace du pur plaisir dans lequel le sexe, la drogue et la musique, dessinent l’esprit d’une époque. Le texte est à prendre comme un manifeste libéral et libertaire. Dustan n’aimait pas la fiction, considérée comme réactionnaire. Son texte nous emporte avec lui dans le pur présent d’une nuit blanche, le cœur battant au rythme des BPM.

Texte Guillaume Dustan | Avec Nicolas Cartier | Dramaturgie Muriel Malguy | Mise en scène Mirabelle Rousseau | Création musicale Kerwin Rolland | DJ Didier Léglise | Conseil chorégraphie Arnaud Pirault | Répétitrice Sarah Gindre Boudiar | Regard complice Christophe Vix-Gras | Le projet est accompagné par Bonsoir Paris

Les œuvres complètes de Dustan sont éditées chez P.O.L..

Production Le T.O.C. – Théâtre Obsessionnel Compulsif | La compagnie T.O.C. est conventionnée par la DRAC Ile-de-France-Ministère de la Culture et la Région Ile de France (permanence culturelle et artistique). Avec le soutien du TMB et de la Ville de Montreuil, du Théâtre Vitez – Ivry-sur-Seine et du 104 – Paris. Aide à la création d’une bande originale de la SPEDIDAM ​

© Didier Léglise