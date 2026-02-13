Je sors ce soir, le Dock B, Pantin

Je sors ce soir Dimanche 5 avril, 21h00 le Dock B Seine-Saint-Denis

Texte Guillaume Dustan | Avec Nicolas Cartier | Dramaturgie Muriel Malguy | Mise en scène Mirabelle Rousseau | Création musicale Kerwin Rolland | DJ Didier Léglise | Conseil chorégraphique Arnaud Pirault et Léonel Bardot | Répétitrice Sarah Gindre Boudiar | Regard complice Christophe Vix-Gras

Le projet est accompagné par Bonsoir Paris

Les œuvres complètes de Dustan sont éditées chez P.O.L..

Je sors ce soir raconte une nuit en boîte, à Paris en 1996, lors d’une soirée « Gay Tea Dance ». Dans le deuxième volet de sa trilogie “auto-bio-pornographique”, Guillaume Dustan impose une écriture transgressive, non formatée, qui incarne la culture pop des années 90-2000. La boîte de nuit devient l’espace du pur plaisir dans lequel le sexe, la drogue et la musique, dessinent l’esprit d’une époque. Le texte est à prendre comme un manifeste libéral et libertaire. Dustan n’aimait pas la fiction, considérée comme réactionnaire. Son texte nous emporte avec lui dans le pur présent d’une nuit blanche, le cœur battant au rythme des BPM.

Adapté du roman du même nom de Guillaume DUSTAN, ce spectacle immersif nous transporte dans une boîte de nuit gay des années 90. Ambiance sombre, chaude et haletante. Un rendez-vous important et communautaire. Cette soirée mêlant théâtre et clubbing plaira aux amoureux de l’un, de l’autre ou des deux styles.

Production Le T.O.C. – Théâtre Obsessionnel Compulsif | La compagnie T.O.C. est conventionnée par la DRAC Ile-de-France-Ministère de la Culture et la Région Ile de France (permanence culturelle et artistique). Avec le soutien du TMB et de la Ville de Montreuil, du Théâtre Vitez – Ivry-sur-Seine et du 104 – Paris. Aide à la création d’une bande originale de la SPEDIDAM ​

Guillaume Dustan Le concours de l’ENA obtenu, Guillaume Dustan, de son vrai nom William Baranès, exerce le métier de juge administratif. En janvier 1990, il apprend qu’il est séropositif. A l’époque, il n’y a pas de traitements et l’annonce sonne comme une condamnation à mort. Il décide de tout plaquer pour devenir écrivain. Il se choisit le nom de Dustan, du nom d’un archevêque anglais, et pour être sûr d’être placé aux côtés de Marguerite Duras dans les bibliothèques. Ses trois premiers livres sont publiés chez P.O.L., cette trilogie, un temps confidentielle, est qualifiée d’autopornographie, par son auteur. Dans ma chambre est publié en 1996, il y décrit des relations homosexuelles non protégées, alors que le SIDA fait rage. Je sors ce soir est son deuxième opus daté de 1997. Enfin Plus fort que moi, l’année suivante, évoque des relations sado-masochistes. Nicolas Pages, publié en 1999, est récompensé par le prix de Flore. Par la suite, il publie pratiquement un roman par an, jusqu’en 2005. Il a également été éditeur et initié la première collection LGBT française : “Le Rayon gay”, chez Baland. Dans ses textes, Dustan le premier a affirmé la singularité de la culture gay, au croisement de l’hédonisme et du politique. Un temps attaquée et réduite à la polémique sur le bareback, l’œuvre de Dustan s’avère désormais être un jalon majeur de la littérature et de la contre-culture Pop des années 1990. Ses influences littéraires sont Marguerite Duras, Bret Easton Ellis, Andy Warhol, Hervé Guibert …

