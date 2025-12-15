Je Suis 52 Théâtre de Bretigny Bretigny

Je Suis 52 Vendredi 9 janvier 2026, 20h30 Théâtre de Bretigny Côte-d’Or

A.PASCUAL@coeuressonne.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-09T20:30:00+01:00 – 2026-01-09T21:30:00+01:00

Fin : 2026-01-09T20:30:00+01:00 – 2026-01-09T21:30:00+01:00

Je suis 52

Rêverie poético-critique et amoureuse sur les relations entre les humains et les autres

La personne qui est sur scène raconte en toute simplicité sa vie avec les cartes à jouer. Une vie amoureuse bien sûr ! Et tandis qu’elle raconte ses histoires, les 52 cartes, ses partenaires, jouent à faire des merveilles avec les spectateurs. Qui sont-elles ? On sait à peu près CE que sont les cartes, mais QUI sont-elles vraiment pour qu’au XIVe siècle les autorités religieuses italiennes aient voulu toutes les brûler ? Quelle liberté ont-elles ? Pouvons-nous les respecter, les aimer, les torturer ? Je suis 52 est une rêverie poético-critique, une folie douce, sur la place qu’on laisse aux mots, aux sentiments et aux choses dans un monde qui pourrait regarder autrement ce qu’il considère comme exploitable et acquis.

Théâtre de Bretigny Bretigny Bretigny 21490 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « contact@yvonneiii.fr »}]

YVONNE III / Claire CHASTEL & Camille JOVIADO Magie théâtre