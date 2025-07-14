JE SUIS BLANC ET JE VOUS MERDE de Soeuf Elbadawi Théâtre des Quartiers d’Ivry Ivry-sur-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-10T20:00:00 – 2026-02-10T21:40:00

Fin : 2026-02-15T16:00:00 – 2026-02-15T17:40:00

À Moroni, Gaucel, un blanc, se fait cueillir à la Rose Noire – une boîte de nuit – par les forces de l’ordre. On l’accuse d’être un espion à la botte de la France. Dans ce pays où les intrigues se tissent au rythme de la rumeur, les nuances de gris achèvent de tout emmêler, derrière les murs sombres du commissariat. Ils sont six à y tutoyer l’improbable récit d’un coup d’État, au lever du jour. Six à rompre avec la routine du colonisé dans toute sa démesure. Mais qui peut dire qui est qui derrière le masque de chacun de ces protagonistes ?

Un projet de la Compagnie BillKiss* I O Mcezo* Co production BillKiss*, Les

Francophonies I Des écritures à la scène, Tropiques Atrium – Scène nationale,Théâtre des Quartiers d’Ivry CDN du Val de Marne Partenariat Auditorium Sophie Dessus – Mairie d’Uzerche Avec le soutien de la Chartreuse Lez Avignon – Centre national des écritures du spectacle vivant, de la Drac Ile de-France (aide à la création), du Fonds d’aide aux échanges culturels et artistiques pour l’Outre-mer (FEAC), de l’Institut Français dans le cadre du programme « Des mots à la scène » Je suis blanc et je vous merde de Soeuf Elbadawi est lauréat de l’Aide à la création de textes dramatiques ARTCENA et du prix international ex aequo 2023.24 du Comité de lecture Quartier des Autrices et des Auteurs (QD2A), accueilli au Théâtre des Quartiers d’Ivry – CDN du val de Marne

Avec Yaya Mbilé Bitang, Dédé Duguet, Philippe Richard, Diariétou Keita, Fargass Assandé, Soeuf Elbadawi Mise en scène Soeuf Elbadawi Scénographie et costumes Margot Clavières, Conception et construction décor Benoît Laurent Régie générale et lumières Mathieu Bassahon Création son et régie Maxime Imbert.

Théâtre des Quartiers d’Ivry 1 place Pierre Gosnat, 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « billkiss@orange.fr »}]

BillKiss* O Mcezo Théâtre-Comores-littérature-espionnage-colonialité-géopolitique

GB I Fonds W.I