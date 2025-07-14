JE SUIS BLANC ET JE VOUS MERDE de Soeuf Elbadawi Théâtre des Quartiers d’Ivry Ivry-sur-Seine

JE SUIS BLANC ET JE VOUS MERDE de Soeuf Elbadawi 10 – 15 février 2026 Théâtre des Quartiers d'Ivry Val-de-Marne

Début : 2026-02-10T20:00:00 – 2026-02-10T21:40:00

Fin : 2026-02-15T16:00:00 – 2026-02-15T17:40:00

A Moroni, Gaucel, un blanc, se fait cueillir à la Rose Noire – une boîte de nuit – par les forces de l’ordre. On l’accuse d’être un espion à la botte de la France. Dans ce pays où les intrigues se tissent au rythme de la rumeur, les nuances de gris achèvent de tout emmêler, derrière les murs sombres du commissariat. Ils sont six à y tutoyer l’improbable récit d’un coup d’Etat, au lever du jour. Six à rompre avec la routine du colonisé dans toute sa démesure. Mais qui peut dire qui est qui derrière ces figures transfigurées ? Blanc n’est jamais tout à fait blanc. Et la couleur n’est parfois qu’un leurre.

Avec Yaya Mbilé Bitang, Diariétou Keita, Fargass Assande, Dédé Duguet, Soeuf Elbadawi, Philippe Richard

Texte et mise en scène Soeuf Elbadawi

Scénographie et costumes Margot Clavières

Lumières et régie générale Matthieu Bassahon

Création son et régie Maxime Imbert

Conception et construction décor Benoit Laurent

Durée du spectacle : Estimé 1h30 ( à confirmer)

Spectacle à partir de (âge) : 14-15 ans – 3ème , lycées et études supérieures.

Je suis blanc et je vous merde

Une production de la Compagnie BillKiss* I O Mcezo* Co production BillKiss* – Les Francophonies I Des écritures à la scène – Tropiques Atrium, Scène Nationale, le Théâtre des quartiers d’Ivry Centre Dramatique National du Val de Marne. Partenariat Auditorium Sophie Dessus – Mairie d’Uzerche. Avec le soutien de la Chartreuse Lez Avignon – Centre national des écritures du spectacle vivant, de la Drac Ile-de-France (aide à la création) et du Fonds d’aide aux échanges culturels et artistiques pour l’Outre mer (FEAC) et de l’Institut français dans le cadre du programme « Des Mots à la Scène ».

Le texte est lauréat de l’Aide à la création de textes dramatiques – ARTCENA et lauréat ex aequo du prix international 2023-2024 du comité de lecture Quartier des Autrices et des Auteurs (QD2A), accueilli au Théâtre des Quartiers d’Ivry – CDN du Val de Marne. (en cours)

Théâtre des Quartiers d'Ivry 1 place Pierre Gosnat, 94200 Ivry-sur-Seine

Billkiss* O Mcezo * Théâtre Géopolitique

