JE SUIS Crozon

JE SUIS Crozon vendredi 7 novembre 2025.

JE SUIS

1 place Etienne Schlumberger Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 20:00:00

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

>JE SUIS

Collectif Elvoves

Dans le cadre de CultureS Hip Hop Festival

Ils sont , là ! Présents, devant nous, les jeunes artistes du Collectif Evolves ont la volonté de briser les archétypes, les stéréotypes. Guidés par la diversité de leurs identités, de leurs corps et de leurs vécus atypiques et imparfaits, ils mêlent les langages dansés, hip-hop, contemporain, classique, parfois danse-théâtre pour transmettre un message universel de tolérance, de liberté et d’amour de soi.

JE SUIS est une invitation à l’union sous les couleurs d’un pays cosmopolite, dans lequel la beauté naît de la différence.

Chorégraphie et interprétation Valentin Genin, Sarah Genin, Adrien Tan, Iris Picard

Création lumière Pascal Picard .

1 place Etienne Schlumberger Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 86 49 08

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement JE SUIS Crozon a été mis à jour le 2025-08-05 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime