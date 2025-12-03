Je suis différent.e, et alors ? Le handicap, parlons-en ! Médiathèque Françoise Sagan Paris

Le groupe Parentalité-Handicap du centre social Le Pari’s des Faubourgs, après avoir publié un livre témoignant de la réalité vécue par les parents d’enfants en situation de handicap, propose, le 3 décembre prochain, un temps d’information, de discussion et de réflexion autour de l’inclusion des personnes en situation de handicap.

Avec la loi de 2005, la France s’est engagée pour l’égalité des droits et des chances, en réaffirmant que les personnes en situation de handicap ont les mêmes droits que tout citoyen, notamment dans les domaines de l’éducation et de l’emploi.

Vingt ans après, nous sommes encore loin du compte. Par manque de moyens et de volonté politique, les personnes en situation de handicap subissent encore un non-respect de leurs droits, et nombre de professionnel·les font face à des injonctions contradictoires, devant mettre en œuvre une politique d’inclusion sans disposer des moyens nécessaires.

Cette rencontre nous permettra d’échanger afin de mieux comprendre ce qui empêche l’application de cette loi dans son intégralité, et de réfléchir à ce que nous pouvons faire pour faire évoluer la situation. Nous parlerons de l’école, des loisirs et de la culture, du monde du travail, et plus largement du regard que la société porte sur les personnes en situation de handicap.

Rencontre le mercredi 3 décembre de 17h à 19h30 dans l’auditorium de la médiathèque

Le mercredi 03 décembre 2025

de 17h00 à 19h30

gratuit

Réservation par téléphone, par mail ou directement sur place. Par mail, merci de nous transmettre vos noms, prénoms, et coordonnées.

Tout public.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

