Je suis grosse, gourmande et je t’emm*** ! Amphithéâtre d’Hallouvry Chantepie Samedi 13 décembre, 20h00 Ille-et-Vilaine

Tarif : 8 euros ; Tarif réduit : 5 euros ( Carte Sortir, jeunes de 12 à 18 ans)

L’association Chantepie Initiatives vous propose une conférence gesticulée : « L’histoire d’une indigestion, nommée grossophobie » préparée et servie par Maëlle Bulle

L’histoire d’une indigestion, nommée grossophobie :une conférence

gesticulée préparée et servie par Maëlle Bulle

« Je suis grosse, gourmande et je t’emm*** ! »

Ce spectacle, plein d’humour et de tendresse, nous invite à entrer dans la

cuisine de Maëlle, qui nous parle de sa famille et de son parcours de vie, en

passant par l’IMC et les facteurs d’obésité, les troubles du comportement, le

féminisme et les injonctions de la beauté.

Un spectacle à la fois drôle et intime, où les odeurs de gâteau viennent se

mêler à la déconstruction de nos idées reçues.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-13T20:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-13T22:00:00.000+01:00

1

https://www.helloasso.com/associations/chantepie-initiatives-association-citoyenne/evenements/conference-gesticulee-je-suis-grosse-gourmande-et-je-t-emm chantepie.initiatives@gmail.com

Amphithéâtre d’Hallouvry 13 rue d’Hallouvry 35135 Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine