Je suis grosse, gourmande et je t’emm*** MJC Bégard Bégard

Je suis grosse, gourmande et je t’emm***
MJC Bégard 17 Rue de Guingamp Bégard Côtes-d’Armor
Une conférence gesticulée préparée et servie par Maëlle Bulle. L’histoire d’une indigestion que l’on nomme grossophobie. Une proposition à la fois drôle et intime, rythmée et dense, où les odeurs de gâteau viennent se mêler à la déconstruction de nos idées reçues. .
MJC Bégard 17 Rue de Guingamp Bégard 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 45 20 60
