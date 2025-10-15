Je suis grosse, gourmande et je t’emm*** MJC DE BÉGARD Gwenezhan

Je suis grosse, gourmande et je t’emm*** MJC DE BÉGARD Gwenezhan Mercredi 15 octobre, 20h00 Entrée libre (sans réservation)

Une proposition à la fois drôle et intime, rythmée et dense, où les odeurs de gâteau viennent se mêler à la déconstruction de nos idées reçues.

**L’histoire d’une indigestion que l’on nomme grossophobie**

Cette conférence gesticulée, pleine d’humour et de tendresse, invite à entrer dans la cuisine de Maëlle, qui nous parle de sa famille et de son parcours de vie, en passant par l’IMC et les facteurs de l’obésité, les troubles du comportement alimentaire ou encore le féminisme et les injonctions de la beauté.

Par Maëlle Bulle

02 96 45 20 60 accueil@mjcbegard.fr

MJC DE BÉGARD 17, rue de Guingamp 22540 Bégard Gwenezhan 22140 Côtes-d’Armor