Je suis ici Kerguerwen Trédrez-Locquémeau

Je suis ici

Kerguerwen Café Théodore Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 16:30:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Pièce de théâtre avec Sabine Dubois & Catherine Casabianca (Compagnie Zèle de papillon), d’après le recueil de Benjamin Colin.

Qui erre… qui écoute…

Sur un hasard de chemin la parole et la pensée cahotent.

Deux êtres , un seul? répercutent les soubresauts de notre monde.

Ca secoue, ça bouscule, mais surtout ça requinque.

Car oui, sous la plume vivifiante de Benjamin Colin, nous sommes là, bien là

La représentation sera suivi d’un atelier d’écriture (ouvert à toutes & tous, pas de pré-requis) .

