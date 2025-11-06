Je suis là mais je ne suis pas là Théâtre du Jeu de Paume Aix-en-Provence

Je suis là mais je ne suis pas là Théâtre du Jeu de Paume Aix-en-Provence jeudi 6 novembre 2025.

Je suis là mais je ne suis pas là

Du jeudi 6 au samedi 8 novembre 2025 à partir de 20h. Théâtre du Jeu de Paume 17-21 Rue De l’Opéra Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 47 EUR

Début : 2025-11-06 20:00:00

fin : 2025-11-08

2025-11-06

Alors, distrait ou pas ? 50 ans de carrière et toujours la même question à laquelle Pierre Richard a décidé de tordre le cou dans ce drôle de one man show signé Christophe Duthuron.

Le grand blond est devenu blanc mais à part ça, Pierre Richard n’a pas changé. Il aime toujours faire rire à son corps défendant au point qu’on ne l’imagine plus autrement qu’empoté, maladroit et distrait. Justement, après 50 ans de bons et loyaux services dans le comique de situation, l’ami Pierrot aimerait bien en finir avec ces idées fausses qui lui collent aux chaussures noires. Qu’on se le dise une bonne fois pour toutes, Pierre Richard n’est pas distrait, il est bien plus que cela et c’est ce que cet éternel pitre nous raconte au fil de sa formidable carrière. Drôle, tendre et émouvant, bref tout lui. Enfin. .

Théâtre du Jeu de Paume 17-21 Rue De l’Opéra Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

So, distracted or not? 50 years into his career, Pierre Richard has decided to answer the same question in this funny one-man show by Christophe Duthuron.

German :

Die Frage, die Pierre Richard in dieser witzigen Ein-Mann-Show von Christophe Duthuron stellt, wird in seiner 50-jährigen Karriere immer wieder gestellt.

Italiano :

Allora, distratto o no? A 50 anni dalla sua carriera, Pierre Richard ha deciso di rispondere alla stessa domanda in questo divertente one-man show di Christophe Duthuron.

Espanol :

Entonces, ¿distraído o no? 50 años después de su carrera, Pierre Richard ha decidido responder a la misma pregunta en este divertido espectáculo unipersonal de Christophe Duthuron.

