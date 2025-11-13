Je suis là mais je ne suis pas là ! Théâtre d’Arles Arles

Je suis là mais je ne suis pas là !

Jeudi 13 novembre 2025 de 20h à 21h30. Théâtre d’Arles 34 Boulevard Georges Clémenceau Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Jeudi 2025-11-13 20:00:00

2025-11-13 21:30:00

2025-11-13

Pierre Richard seul en scène

Le grand blond est devenu blanc mais à part ça, Pierre Richard n’a pas changé. Il aime toujours faire rire à son corps défendant au point qu’on ne l’imagine plus autrement qu’empoté, maladroit et distrait. Justement, après 50 ans de bons et loyaux services dans le comique de situation, l’ami Pierrot aimerait bien en finir avec ces idées fausses qui lui collent aux chaussures noires. Qu’on se le dise une bonne fois pour toute, Pierre Richard n’est pas distrait, il est bien plus que cela et c’est ce que cet éternel pitre nous raconte au fil de sa formidable carrière.



Avec ce spectacle, je compte prouver de manière définitive que je ne suis pas distrait et mettre enfin un terme à un demi-siècle de malentendu.

Pierre Richard .

Théâtre d’Arles 34 Boulevard Georges Clémenceau Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 52 51 51 info@theatre-arles.com

