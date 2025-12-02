JE SUIS LAPIN – COMEDIE MONTORGUEIL Paris
JE SUIS LAPIN Début : 2025-12-02 à 19:00. Tarif : – euros.
JE SUIS LAPIN – BOUFFONOn rêve tous d’être mystérieux, brillant, charismatique… parfois, la vie nous renvoie une image beaucoup moins flatteuse.Je m’appelle Jean-Patrick et je fais du stand-up pour vous faire oublier votre quotidienSi votre quotidien il est bien, oubliez moi.Ce spectacle est juste un moyen d’assumer ce que je suis : un bouffon.Artiste : JE SUIS LAPIN
COMEDIE MONTORGUEIL 50 RUE D’ABOUKIR 75002 Paris 75