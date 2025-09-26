Je suis ma maison Rue de la Croix Cordier Tinqueux

Je suis ma maison

Rue de la Croix Cordier Le Carré Blanc Tinqueux Marne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2026-03-27 19:00:00

fin : 2026-03-27 19:45:00

2026-03-27

Tout public

Cie CRÉATURE Lou Broquin

Les maisons sont des marionnettes comme les autres ? Oui puisqu’elles peuvent s’animer ! Un voyage poétique pour permettre aux enfants de se sentir libres de parler et d’être écoutés, crus, protégés.

Sur scène, deux comédiennes au milieu d’un paysage. Des maisons, comme des abris, se construisent autour d’elles, sur elles… Elles jouent à se découvrir, à aller vers l’autre, à le laisser entrer ou non. Fenêtres et portes sont nos ouvertures sur le monde, sur les autres. Il nous appartient de les laisser ouvertes, ou fermées. Une occasion pour discuter avec les plus jeunes du rapport au corps. .

Rue de la Croix Cordier Le Carré Blanc Tinqueux 51430 Marne Grand Est lecarreblanc@ville-tinqueux.fr

English : Je suis ma maison

