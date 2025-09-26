Je suis ma maison Rue de la Croix Cordier Tinqueux
Je suis ma maison Rue de la Croix Cordier Tinqueux vendredi 27 mars 2026.
Je suis ma maison
Rue de la Croix Cordier Le Carré Blanc Tinqueux Marne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Supplément
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 19:00:00
fin : 2026-03-27 19:45:00
Date(s) :
2026-03-27
Tout public
Cie CRÉATURE Lou Broquin
Les maisons sont des marionnettes comme les autres ? Oui puisqu’elles peuvent s’animer ! Un voyage poétique pour permettre aux enfants de se sentir libres de parler et d’être écoutés, crus, protégés.
Sur scène, deux comédiennes au milieu d’un paysage. Des maisons, comme des abris, se construisent autour d’elles, sur elles… Elles jouent à se découvrir, à aller vers l’autre, à le laisser entrer ou non. Fenêtres et portes sont nos ouvertures sur le monde, sur les autres. Il nous appartient de les laisser ouvertes, ou fermées. Une occasion pour discuter avec les plus jeunes du rapport au corps. .
Rue de la Croix Cordier Le Carré Blanc Tinqueux 51430 Marne Grand Est lecarreblanc@ville-tinqueux.fr
