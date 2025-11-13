« Je suis Paris », 10 ans après : la collecte des mémoriaux du 13 novembre 2015 Hall d’accueil des Archives de Paris Paris

À l’occasion des commémorations du 13 novembre 2015, les Archives de Paris présentent « Je suis Paris », 10 ans après : la collecte des mémoriaux du 13 novembre 2015.

Après les attentats islamistes meurtriers perpétrés sur des civils, le soir du 13 novembre 2015, un élan citoyen amène anonymes et officiels à déposer de multiples hommages aux victimes (bougies, fleurs, dessins, messages écrits, photographies, objets…), sur les sites où se sont produites les attaques, ainsi que sur la place de la République. Rapidement alertée, la Mairie de Paris mobilise ses équipes pour entretenir, préserver et sauvegarder les traces de cette émotion collective. Sous la direction des Archives de Paris, un protocole d’archivage des mémoriaux est mis en place pour en fixer l’image et collecter les hommages déposés.

Cette exposition retrace les différentes étapes des opérations d’archivage des mémoriaux, tout en dévoilant une sélection d’hommages collectés, sauvegardés et conservés, représentatifs de ces fonds d’archives désormais indissociables du patrimoine parisien.

Exposition présentée aux Archives de Paris du jeudi 13 novembre 2025 au samedi 17 janvier 2026

Le samedi 13 décembre 2025

de 09h30 à 17h00

Le samedi 06 décembre 2025

de 09h30 à 17h00

Le samedi 22 novembre 2025

de 09h30 à 17h00

Le samedi 15 novembre 2025

de 09h30 à 17h00

Du jeudi 13 novembre 2025 au samedi 17 janvier 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 09h30 à 17h30

lundi

de 13h30 à 17h30

gratuit

Public jeunes et adultes.

Hall d’accueil des Archives de Paris 18 boulevard Sérurier 75019 Paris

