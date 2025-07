JE SUIS PRÉHISTORIQUE / Isabelle Vaillant Le Volume Vern-sur-Seiche

JE SUIS PRÉHISTORIQUE / Isabelle Vaillant Le Volume Vern-sur-Seiche 7 novembre – 17 décembre Ille-et-Vilaine

Entrée libre et gratuite / Tout public

Photographie

Dans le cadre du Festival Glaz, rencontres internationales de la photographie.

Isabelle Vaillant est une photographe autodidacte. Son approche, profondément intuitive, explore les thèmes de la mémoire, de la transmission, de l’intimité ou de la solitude – tout ce qui, en filigrane, compose les territoires sensibles de l’existence.

Lauréate du Glaz du meilleur potfolio en 2023.

Début : 2025-11-07T15:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-17T18:00:00.000+01:00

http://levolume.fr/ 02 99 62 96 36 accueil.volume@vernsurseiche.fr http://www.levolume.fr

Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche Le Tertre des Bouillants Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine

02 99 62 96 36