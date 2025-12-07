JE SUIS Salle André Malraux Bondy

JE SUIS Dimanche 7 décembre, 11h00 Salle André Malraux Seine-Saint-Denis

Gratuit sur réservation

Deux complices en quête de leur devenir, croisent sur leur chemin une vieille radio, qui réveille leur curiosité. Une fois allumée, celle-ci les fait voyager entre rêve, doute et identité, à la recherche de leur(s) réalité(s).

Embarquez pour ce voyage électrique et acoustique, entre chant, théâtre et mouvement dans l’univers farfelu de Mariana et Coleen

Avec Mariana Granier, musicienne et Coleen Boisserin, musicien

Salle André Malraux 25 cours de la république 93140 Bondy Bondy 93140 Le Mainguy – Le Moulin à Vent Seine-Saint-Denis Île-de-France

