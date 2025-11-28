JE SUIS TIGRE – Cie Groupe Noces + Lecture musicalisée de Nilco Moogin avec Paul Tilmont Théâtre Aux Croisements Perpignan
JE SUIS TIGRE – Cie Groupe Noces + Lecture musicalisée de Nilco Moogin avec Paul Tilmont Théâtre Aux Croisements Perpignan vendredi 28 novembre 2025.
JE SUIS TIGRE – Cie Groupe Noces + Lecture musicalisée de Nilco Moogin avec Paul Tilmont Vendredi 28 novembre, 19h30 Théâtre Aux Croisements Pyrénées-Orientales
12€ / 8€ / 6€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-28T19:30:00 – 2025-11-28T22:00:00
Fin : 2025-11-28T19:30:00 – 2025-11-28T22:00:00
Acrodanse – Dessin
JE SUIS TIGRE est une belle histoire d’amitié et de décou- verte de l’Autre.
Dansée et dessinée à hauteur d’enfant, qui invite à reconnaître la richesse des migrations et du métissage.
Thématiques : migration, école, amitié, témoignage, origines, cirque et accrobaties.
Chorégraphe, metteure en scène : Florence Bernad
Autrice : Aurélie Namur / Illustratrice : Anaïs Massini
Assistante chorégraphe : Gypsy David / Compositeur : Nantho Valentine / Lumière : Nicolas Buisson / Vidéo : Quentin Grélé
Décor : Ber Caumel / Photo : Marc Ginot
Interprètes : Duo en alternance avec Rita Martins, Maria Pethukova, Eve Bigel, Simo Nahhas, Diogo Santos, Sonny Bettoli, Antonio Rodrigues, Emile Faravel.
Durée : 35 min. A partir de 10 ans.
—————————————
+ 1ère partie : LE DÉSERT EST SERVI
Lecture musicalisée de Nilco Moogin avec Paul Tilmont.
Théâtre Aux Croisements 31 rue des Romarins, 66000 Perpignan Perpignan 66020 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/compagnie-troupuscule-theatre/evenements/je-suis-tigre-cie-groupe-noces »}]
JE SUIS TIGRE est une belle histoire d’amitié et de décou- verte de l’Autre. Musique- Danse