JE SUIS TIGRE – Cie Groupe Noces + Lecture musicalisée de Nilco Moogin avec Paul Tilmont Théâtre Aux Croisements Perpignan

JE SUIS TIGRE – Cie Groupe Noces + Lecture musicalisée de Nilco Moogin avec Paul Tilmont Vendredi 28 novembre, 19h30 Théâtre Aux Croisements Pyrénées-Orientales

12€ / 8€ / 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-28T19:30:00 – 2025-11-28T22:00:00

Fin : 2025-11-28T19:30:00 – 2025-11-28T22:00:00

Acrodanse – Dessin

JE SUIS TIGRE est une belle histoire d’amitié et de décou- verte de l’Autre.

Dansée et dessinée à hauteur d’enfant, qui invite à reconnaître la richesse des migrations et du métissage.

Thématiques : migration, école, amitié, témoignage, origines, cirque et accrobaties.

Chorégraphe, metteure en scène : Florence Bernad

Autrice : Aurélie Namur / Illustratrice : Anaïs Massini

Assistante chorégraphe : Gypsy David / Compositeur : Nantho Valentine / Lumière : Nicolas Buisson / Vidéo : Quentin Grélé

Décor : Ber Caumel / Photo : Marc Ginot

Interprètes : Duo en alternance avec Rita Martins, Maria Pethukova, Eve Bigel, Simo Nahhas, Diogo Santos, Sonny Bettoli, Antonio Rodrigues, Emile Faravel.

Durée : 35 min. A partir de 10 ans.

—————————————

+ 1ère partie : LE DÉSERT EST SERVI

Lecture musicalisée de Nilco Moogin avec Paul Tilmont.

Théâtre Aux Croisements 31 rue des Romarins, 66000 Perpignan Perpignan 66020 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/compagnie-troupuscule-theatre/evenements/je-suis-tigre-cie-groupe-noces »}]

JE SUIS TIGRE est une belle histoire d’amitié et de décou- verte de l’Autre. Musique- Danse