Je suis tigre Groupe Noces Danse Images Amiens

jeudi 9 octobre 2025

Je suis tigre Groupe Noces Danse Images

Place Longueville Amiens Somme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2025-10-09 18:30:00

fin : 2025-10-09

Date(s) :

2025-10-09

À la fois sensible et virtuose, Je suis tigre est une belle histoire d’amitié et de découverte de l’autre, dansée et dessinée à hauteur d’enfant.

Marie et Hichem se rencontrent dans une cour de récréation. Elle est d’ici , et lui d’un là-bas qu’il a dû fuir. Il a parcouru des milliers de kilomètres dans l’espoir de trouver la paix.

Dans un tourbillon d’acrodanse, ils vont découvrir le plaisir de jouer ensemble et d’apprendre à se connaître. Et tandis qu’ils dansent, une immense fresque se dessine en live pour nous raconter l’histoire d’Hichem, enfant de la guerre, solitaire et résilient.

Sur un texte d’Aurélie Namur, la chorégraphe Florence Bernad et l’illustratrice pour enfants Anaïs Massini composent tout en mouvement une délicate narration sur la migration, un hymne à la tolérance qui place l’altérité au cœur de ce récit.

Ce n’est pas tout !

▶️ Rencontre avec Florence Bernad, metteuse en scène et chorégraphe de la compagnie

à la suite du spectacle

Place Longueville Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com

English :

Both sensitive and virtuoso, Je suis tigre is a beautiful story of friendship and discovery of others, danced and drawn from a child?s perspective.

Marie and Hichem meet in a school playground. She’s from « here », and he’s from a « down there » he had to flee. He has traveled thousands of miles in the hope of finding peace.

In a whirlwind of acrobatics, they discover the pleasure of playing together and getting to know each other. And as they dance, a huge fresco unfolds live to tell the story of Hichem, a lonely and retiring child of war.

Based on a text by Aure?lie Namur, choreographer Florence Bernad and children?s illustrator Anai?s Massini compose a moving and delicate narrative about migration, a hymn to tolerance that places aliteracy at the heart of this story.

And that?s not all!

?? Interview with Florence Bernad, company director and choreographer

following the show

German :

Je suis tigre ist eine sensible und virtuose Geschichte über Freundschaft und Entdeckung des Anderen, getanzt und gezeichnet auf Kinderhöhe.

Marie und Hichem begegnen sich auf einem Schulhof. Sie ist « von hier » und er aus einem « Unterland », aus dem er fliehen musste. Er hat Tausende von Kilometern zurückgelegt, in der Hoffnung, Frieden zu finden.

In einem Wirbelwind aus Akrodanse entdecken sie die Freude am gemeinsamen Spiel und lernen sich kennen. Und während sie tanzen, entsteht ein riesiges Live-Fresko, das uns die Geschichte von Hichem erzählt, einem einsamen und erfolgreichen Kriegskind.

Nach einem Text von Aure?lie Namur komponieren die Choreografin Florence Bernad und die Kinderbuchillustratorin Anai?s Massini in Bewegung eine delikate Erzählung über die Migration, eine Hymne an den Stolz, die das Altertum in den Mittelpunkt stellt.

Und das ist noch nicht alles!

?? Treffen mit Florence Bernad, Regisseurin und Choreographin des Ensembles

im Anschluss an die Aufführung

Italiano :

Sensibile e virtuoso al tempo stesso, Je suis tigre è una bella storia di amicizia e di scoperta degli altri, danzata e disegnata dal punto di vista di un bambino.

Marie e Hichem si incontrano nel cortile di una scuola. Lei viene da « qui » e lui da un « laggiù » da cui è dovuto fuggire. Ha percorso migliaia di chilometri nella speranza di trovare la pace.

In un turbinio di acrobazie, scoprono il piacere di giocare insieme e di conoscersi. E mentre danzano, un grande affresco si dispiega dal vivo per raccontare la storia di Hichem, un figlio della guerra solitario e ritirato.

Sulla base di un testo di Aure?lie Namur, la coreografa Florence Bernad e l’illustratrice per bambini Anai?s Massini creano un racconto commovente e delicato sulla migrazione, un inno alla tolleranza che pone l’altezzosità al centro di questa città.

E non è tutto!

?? Incontro con Florence Bernad, regista e coreografa della compagnia

dopo lo spettacolo

Espanol :

Sensible y virtuosa a la vez, Je suis tigre es una bella historia de amistad y descubrimiento del otro, bailada y dibujada desde la perspectiva de un niño.

Marie e Hichem se conocen en el patio de un colegio. Ella es de « aquí », y él de un « allá abajo » del que tuvo que huir. Ha recorrido miles de kilómetros con la esperanza de encontrar la paz.

En un torbellino de acrobacias, descubren el placer de jugar juntos y de conocerse. Y mientras bailan, un enorme fresco se despliega en directo para contar la historia de Hichem, un solitario y retraído niño de la guerra.

Basándose en un texto de Aure?lie Namur, la coreógrafa Florence Bernad y la ilustradora infantil Anai?s Massini crean una conmovedora y delicada narración sobre la migración, un himno a la tolerancia que sitúa la alte?ridad en el corazón de esta ciudad.

Y eso no es todo

?? Conozca a Florence Bernad, directora y coreógrafa de la compañía

tras el espectáculo

