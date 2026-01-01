Je suis tigre Groupe Noces/Florence Bernad Châtelaudren-Plouagat

Je suis tigre Groupe Noces/Florence Bernad

Rue du Maillet Châtelaudren-Plouagat Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 20:30:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Acrobatie, danse et dessin Dès 6 ans, à voir en famille. Durée 35 min

Elle est d’ici, lui d’un là-bas qu’il a dû fuir. Dans la cour d’école, Marie et Hichem sont inséparables, mais elle se questionne pourquoi son ami est-il si triste ? Alors, il lui raconte le pays qu’il a dû fuir, la guerre, les périls de l’exode… Mêlant danse, acrobatie et fresque géante dessinée en direct, les deux interprètes dialoguent de façon sensible et ludique. Une belle histoire d’amitié et de découverte de l’autre, dansée et dessinée qui aborde le sujet de la migration à hauteur d’enfant. .

Rue du Maillet Châtelaudren-Plouagat 22170 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 26 40

