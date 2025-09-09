Je suis tigre – Groupe Noces L’Auditorium Rezé

Je suis tigre – Groupe Noces L’Auditorium Rezé vendredi 16 janvier 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-16 20:00 – 20:35

Gratuit : non 6€ à 10€

Dans la cour de l’école, deux enfants partagent leurs secrets. Marie est d’ici, et Hichem d’un ailleurs qu’il a dû fuir. Solitaire et résilient, il a parcouru des milliers de kilomètres et découvre la paix et l’amitié. Mêlant danse et cirque, Je suis tigre balaie les a priori et invite à la tolérance, comme une fable sensible qui raconte l’exil avec une infinie tendresse.

L’Auditorium Rezé 44400

https://billetterie.lasoufflerie.org/agenda/185-je-suis-tigre