Je suis tigre Groupe Noces L’Entracte, Scène Joël Le Theule Sablé-sur-Sarthe

L’Entracte, Scène Joël Le Theule 16 Rue Saint-Denis Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 18:30:00

fin : 2026-03-11 19:05:00

Date(s) :

2026-03-11

Acrodanse et dessin 35 min. dès 6 ans

Grâce au dessin et à l’acrodanse, la chorégraphe Florence Bernad aborde le sujet de la migration à hauteur d’enfants ! Je suis Tigre invite les plus jeunes à explorer ce thème délicat, et ce qui en fait sa richesse.

Marie et Hichem sont inséparables. Dans la cour de l’école, ils partagent leurs secrets. Elle est d’ici, lui d’un là-bas qu’il a dû fuir. Pas facile pour Hichem de raconter son histoire hors du commun. Difficile pour Marie de relier les mots étranges des adultes exil, réfugiés, guerre à ce que son ami a vécu. À travers une fresque géante exécutée en direct par un acrobate et une acrodanseuse, le spectacle évoque simplement leur histoire et les thématiques fortes qui en découlent. Sublimée par les illustrations d’Anaïs Massini et les textes d’Aurélie Namur, cette fable sensible raconte l’exil avec tendresse.

Distribution

Florence Bernad chorégraphe & metteure en scène

Aurélie Namur autrice

Anaïs Massini illustratrice

Rita Martins en alternance avec Eve Bigel acrodanseuse

Mohamed Nahhas en alternance avec Diogo Santos et Emile Favarel acrobate

Gypsy David assistante chorégraphie

Nantho Valentine compositeur arrangeur

Nicolas Buisson lumière

Quentin Grélé vidéo

Ber Caumel décor

Marie Poitevin vidéo teaser

Suzanne Santini diffusion

INSTANT FAMILLE

Et vous, vous prenez quoi au goûter ?

Le mercredi 11 mars dès 16h30, participez à un goûter partagé ! Parce que nous venons tous de différents endroits, nos goûters sont aussi variés que nos histoires. Amenez votre spécialité familiale et partagez-la avec les autres. Un moment convivial pour échanger et se régaler ensemble ! Des activités ludiques seront ensuite proposées pour patienter ensemble jusqu’au début du spectacle. .

L’Entracte, Scène Joël Le Theule 16 Rue Saint-Denis Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 62 22 22 billetterie@lentracte-sable.fr

