JE SUIS TON PERE – LA LUNA NEGRA Bayonne

JE SUIS TON PERE Début : 2026-06-26 à 20:30. Tarif : – euros.

En tournée partout en France, Eva Jean a été nommée en 2023 avec son spectacle « ELLE EsT MOI ! » aux Trophées de la Comédie Musicale dans la catégorie « Meilleur Spectacle Musical ». Cet artiste à la voix d’or, issu des plus grandes scènes de Comédies Musicales, revient avec une nouvelle version « JE SUIS TON PÈRE … avec le look de ta mère ! ». Un seul en scène musical unique en son genre ! Entre engagement et divertissement, le public passe littéralement du rire aux larmes … Humour, stand-up, comédie, chant en live et titres originaux. Le talent est partout et surtout LIVE ! Avec : Eva JEAN (David JEAN) Durée : 1h15

LA LUNA NEGRA 7, RUE DES AUGUSTINS 64100 Bayonne 64