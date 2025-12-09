Je suis tous les dieux SORTIR 2025- 2026

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-09 10:00:00

fin : 2025-12-09

Date(s) :

2025-12-09 2025-12-10

Je suis tous les dieux SORTIR 2025- 2026

Marion Carriau nous invite dans un monde fantasmagorique où se mêlent mots, gestes et musique. Au fil de ses métamorphoses et de ses récits, elle laisse apparaître des personnages magiques et des figures sacrées. Je suis tous les Dieux est un conte chorégraphique pensé comme une passerelle entre écriture contemporaine et danse traditionnelle indienne.

À partir de 6 ans. 12 .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 00 87

English :

I am all gods: OUT 2025- 2026

German :

Ich bin alle Götter: AUSGANG 2025- 2026

Italiano :

Io sono tutti gli dei: OUT 2025- 2026

Espanol :

Soy todos los dioses: OUT 2025- 2026

L’événement Je suis tous les dieux SORTIR 2025- 2026 Montargis a été mis à jour le 2025-11-24 par OT MONTARGIS