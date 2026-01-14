Je suis tout un jeu Totems Pacé

Gratuit

Une exposition-jeu pour les 0-6 ans autour des émotions

Venez découvrir et expérimenter l’exposition interactive et sensorielle “Je suis tout un jeu”. Une exposition-jeu pour les 0-6 ans autour des émotions créée par l’illustratrice Anne Letuffe à partir de son album “Je suis tout”.
Du 24 février au 4 avril, les mercredis, vendredis et samedis aux horaires d’ouverture.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-25T10:00:00.000+01:00
Fin : 2026-04-04T17:00:00.000+02:00

http://www.totems.bzh/  

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine
contact@totems.bzh 02 99 85 51 10


