JE SUIS TROP VERT DAVID LESCOT ET CIE DU KAÏROS PA de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins

PA de la Guerche Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2026-01-22 20:00:00

fin : 2026-01-22

2026-01-22

Une série théâtrale qui croque la jeunesse de notre époque

Envoyé en classe verte, Moi pensait s’ennuyer. Mais à Marelet-le-Puiseux, il découvre un monde rude, bruyant, exigeant.

Le travail à la ferme, les bêtes, les machines… tout le bouscule.

Guidé par Valérie, il plonge dans la réalité paysanne et en revient transformé, le regard affûté sur la société de consommation.

Un dispositif scénique ludique et trois comédiennes aux mille visages font vivre ce récit initiatique avec brio.

Je suis trop vert propose une immersion collégienne qui a le mérite de s’adresser à toutes les générations.

Durée 1h

Tout Public

Billetterie ICI >>>>

PA de la Guerche Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 24 32 culture@saint-brevin.fr

