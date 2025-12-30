Je suis trop vert de la compagie du Kairos Vitré

Je suis trop vert de la compagie du Kairos

Pour toute la famille, le spectacle Je suis trop vert de la Compagnie du Kairos, mis en scène par David Lescot à l’auditorium Mozart de Vitré le dimanche 1er février à 15h.

Quand la vie à la campagne devient un terrain fertile… pour grandir.

C’est la nouvelle de l’année pour les élèves de 6e D ils vont partir en classe verte ! À eux la vie au grand air, les champs à perte de vue, les travaux de la ferme, les veillées… Enfin s’ils y arrivent, car il faut que tous les parents soient d’accord, ce qui s’avère plus compliqué que prévu.

Mais quelle promesse excitante être avec ses copains, loin de chez soi, pour la première fois. Autant de frissons en perspective. D’ailleurs la campagne, ce n’est pas si calme et paisible qu’on le dit, c’est plein de personnages, de légendes et d’histoires mystérieuses.

À la maison aussi, la nature reprend ses droits, puisque la petite soeur de trois ans a décidé de convertir tout le monde à l’éco-responsabilité… Dans cette comédie tendre et pleine d’esprit, David Lescot mêle humour, poésie et préoccupations actuelles.

Ce spectacle est la suite de J’ai trop peur et J’ai trop d’amis, présentés au CCJD en 2022 mais peut se découvrir indépendamment des deux autres.

Durée 1 heure.

À partir de 8 ans.

Placement libre.

Billetterie et plus d’informations sur vitre.bzh ou au 02 23 55 55 80

Auditorium Mozart, Centre Culturel Jacques Duhamel, 6 rue de Verdun, 35500 Vitré. .

6 Rue de Verdun Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 55 55 80

