Je suis trop vert, Espace culturel Dispan de Floran, L’Haÿ-les-Roses

Je suis trop vert Dimanche 22 mars, 16h00 Espace culturel Dispan de Floran Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-22T16:00:00+01:00 – 2026-03-22T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-22T16:00:00+01:00 – 2026-03-22T17:00:00+01:00

Je suis trop vert est la suite de J’ai trop d’amis, qui faisait suite à J’ai trop peur. Après l’été passé à appréhender dans l’angoisse son entrée en sixième (J’ai trop peur), après les premiers jours de cette nouvelle vie scolaire et sociale (J’ai trop d’amis), Moi poursuit son apprentissage de la 6e, cette époque charnière de la vie : cette fois on l’envoie en classe verte.

D’abord très déçu d’être séparé de ses camarades préférés, à Marelet-le-Puiseux, une petite bourgade très rurale. Il est hébergé dans une famille de paysans à la tête d’une petite exploitation agricole. Moi découvre la vie rurale, beaucoup moins calme qu’il le pensait : lui qui s’apprêtait à s’ennuyer, il va surtout devoir survivre dans un milieu âpre, rude, beaucoup plus bruyant que prévu, fait de levers aux aurores, du rapport direct et brutal avec la terre et les éléments, et même (car il n’est pas question de ne pas participer au travail à la ferme) de tâches harassantes et dangereuses au contact des bêtes ou des machines agraires.Il est guidé dans cette vie nouvelle par Valérie, la fille de la famille, qui a son âge, et qui ne le ménage pas dans cette initiation. Mais le monde rural lui fait aussi découvrir la nature, la vraie, et il rentrera chez lui avec un regard critique sur la superficialité et les mirages de l’existence urbaine et de la société de consommation où il avait grandi jusqu’alors.

Espace culturel Dispan de Floran 11, rue des Jardins 94240 L’Haÿ Les Roses L’Haÿ-les-Roses 94240 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « veronique.felenbok@yaoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « +33661782416 »}]

de David Lescot – Compagnie du Kaïros jeune public