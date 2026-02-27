Je suis un lac gelé Veilleur® La Passerelle Nouaillé-Maupertuis

Je suis un lac gelé Veilleur®

La Passerelle 1 Rue du Stade Nouaillé-Maupertuis Vienne

Un conte doux et onirique pour les 3-7 ans. Le comédien musicien et son violon alto naviguent à la lisière du merveilleux et de la réalité. Écrit à hauteur d’enfant, le texte de Sophie Merceron dépeint un parcours initiatique fabuleux en forme de conte. C’est le soir et il neige. Debout sur son lit, Göshka, sept ans, n’arrive pas à s’endormir. Il voudrait tant que le printemps revienne et avec lui son père, parti à la fin de l’été avec les oiseaux migrateurs. Cette nuit-là, le lit de Göshka se déplace et se retrouve sur un lac gelé. Et dans ce lac, une voix minuscule surgit, celle d’un garçon qui dit s’appeler Milan-sous-la-glace. Tous deux vont essayer de répondre à quelques questions fondamentales… L’aventure de Göshka raconte finalement celle des enfants qui grandissent en apprenant à connaître leurs émotions. SUR RESERVATION (petite salle). Billetterie en ligne. .

