Je suis une libre Fay-les-Étangs

Je suis une libre

10 bis rue du château Fay-les-Étangs Oise

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 20:00:00

fin : 2025-11-29 21:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Ce spectacle est une ode à la liberté, chorale sensible et décalée.

Six femmes, passeuses, vagabondes, clochardes célestes se déploient et explorent le chœur sous toutes les formes en danse, en clown.e, en chant, en jeu. Enfermées dans leurs coquilles teintées de peur, elles craquent, s’échappent et explorent d’autres possibles.

Éveillées par la fraîcheur du monde sauvage et plus fortes d’être ensemble, elles renouent avec l’instinct, chantent et se libèrent. Je suis une libre , pour dire nos peurs et en rire, pour parler de nos envies paradoxales de liberté et de domination, pour expulser nos craintes et métamorphoser la trouille.

Dans le cadre du Contrat culture ruralité, réalisé avec le ministère de la culture.

10 bis rue du château Fay-les-Étangs 60240 Oise Hauts-de-France +33 3 44 49 15 15 culture@vexinthelle.com

English :

This show is an ode to freedom, a sensitive, offbeat choir.

Six women, smugglers, wanderers and celestial tramps, explore song in all its forms: dance, clowning, singing and acting. Locked in their fear-tinged shells, they crack, escape and explore other possibilities.

Awakened by the freshness of the wilderness and strengthened by being together, they reconnect with instinct, sing and set themselves free. je suis une libre ( I am a free woman ), to express our fears and laugh about them, to talk about our paradoxical desires for freedom and domination, to expel our fears and transform our fear.

As part of the Contrat Culture Ruralité program, produced in conjunction with the French Ministry of Culture.

German :

Diese Aufführung ist eine Ode an die Freiheit, ein sensibler und schräger Chor.

Sechs Frauen, Passantinnen, Vagabundinnen, himmlische Clochards, entfalten sich und erforschen den Chor in allen Formen: im Tanz, als Clownin, im Gesang, im Spiel. Sie sind in ihren angstbesetzten Hüllen eingeschlossen, brechen auf, brechen aus und erkunden andere Möglichkeiten.

Erweckt durch die Frische der Wildnis und gestärkt durch das Zusammensein, knüpfen sie an ihre Instinkte an, singen und befreien sich. Ich bin eine Freie , um unsere Ängste auszusprechen und darüber zu lachen, um über unsere paradoxen Sehnsüchte nach Freiheit und Dominanz zu sprechen, um unsere Ängste zu vertreiben und die Angst zu verwandeln.

Im Rahmen des Contrat culture ruralité (Kulturvertrag für den ländlichen Raum), durchgeführt mit dem Kulturministerium.

Italiano :

Questo spettacolo è un’ode alla libertà, un coro sensibile e anticonformista.

Sei donne, contrabbandiere, vagabonde e vagabonde celestiali, esplorano il canto in tutte le sue forme: danza, clownerie, canto e recitazione. Rinchiuse nel loro guscio di paura, si rompono, fuggono ed esplorano altre possibilità.

Risvegliati dalla freschezza della natura selvaggia e rafforzati dallo stare insieme, si ricollegano all’istinto, cantano e si liberano. je suis une libre ( Sono una donna libera ) parla di esprimere le nostre paure e di riderne, del nostro paradossale desiderio di libertà e di dominio, di espellere le nostre paure e di trasformare la nostra paura.

Nell’ambito del Contrat Culture Ruralité, prodotto in collaborazione con il Ministero della Cultura francese.

Espanol :

Este espectáculo es una oda a la libertad, un coro sensible y desenfadado.

Seis mujeres, contrabandistas, vagabundas y vagabundas celestiales, exploran el canto en todas sus formas: danza, clown, canto y actuación. Encerradas en sus caparazones teñidos de miedo, se resquebrajan, escapan y exploran otras posibilidades.

Despertados por la frescura de la naturaleza y fortalecidos por el hecho de estar juntos, vuelven a conectar con el instinto, cantan y se liberan. je suis une libre ( Soy una mujer libre ) trata de expresar nuestros miedos y reírnos de ellos, de nuestro paradójico deseo de libertad y dominación, de expulsar nuestros miedos y transformar nuestro miedo.

En el marco del Contrat Culture Ruralité, producido en colaboración con el Ministerio de Cultura francés.

