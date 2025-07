Je suis une montagne – Eric Arnal-Burtschy – Saison Lieu Unique Lieu Unique (le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-20 14:30 – 16:00

Gratuit : non 9 € à 15 € 9 € à 15 € Billetterie :- lelieuunique.com- au Lieu Unique, quai Ferdinand-Favre à Nantes, du mardi au samedi de 12h à 19h – 02 40 12 14 34 Tout public

Théâtre. Et si l’on devenait montagne, un morceau de la nature?? Dans une expérience sensorielle totale, Éric Arnal-Burtschy creuse le sillon d’un travail au long cours sur notre rapport au monde. Un théâtre immersif, organique, où les éléments prennent corps. Suspendu dans une fine nacelle, rappelant des balançoires, les yeux clos, le public flotte au-dessus du sol. Autour, la chaleur circule, le vent souffle, la lumière éclate, le son vibre en trois dimensions. Dans « Je suis une montagne », dernier volet d’une trilogie entamée avec « Deep Are the Woods » et « Remains », Éric Arnal-Burtschy orchestre une immersion physique et poétique dans les flux du monde. Ici, la dramaturgie naît des sensations, de leur pouvoir d’évocation. Le corps devient le point de contact avec l’univers, traversé par ses matières, ses énergies, son temps. À la frontière des arts visuels, du rituel et de la performance, le spectacle propose une bascule?: ne plus représenter, mais incarner une autre manière d’être vivant, en devenant montagne, poussière, étoile. Expérience rare, presque chamanique, « Je suis une montagne » déploie un théâtre sans paroles, mais chargé d’infini. Tout public à partir de 14 ans Effets stroboscopiques Durée : 1h30 Représentations :- jeudi 18 septembre 2025 : 18h et 20h- vendredi 19 septembre 2025 : 18h, 20h et 22h- samedi 20 septembre 2025: 11h, 14h30, 16h, 18h et 20h

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

