JE SUIS UNE MOUETTE

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier Hérault

Tarif : 14 – 14 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Quand les personnages prennent la parole et viennent nous raconter leurs amours, leurs passions et leurs regrets…

Le public est invité à une sorte de conférence. Deux hommes sont présents. Treplev est un jeune poète et auteur prometteur, étoile filante partie trop tôt.

Tragi-Comédie

Quand les personnages prennent la parole et viennent nous raconter leurs amours, leurs passions et leurs regrets…

Le public est invité à une sorte de conférence. Deux hommes sont présents. Treplev est un jeune poète et auteur prometteur, étoile filante partie trop tôt.

Il vient nous raconter son histoire. Il était amoureux de Nina, qui était amoureuse de Tirgorine, un auteur à succès. Treplev cherche à régler ses comptes dans une tragi-comédie orchestrée par la grande sensibilité de Tchékhov.

Durée 1h À partir de 12 ans .

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 4 99 62 83 13

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English : JE SUIS UNE MOUETTE

When the characters speak up and tell us about their loves, passions and regrets?

The audience is invited to a kind of conference. Two men are present. Treplev is a promising young poet and author, a shooting star who left too soon.

L’événement JE SUIS UNE MOUETTE Montpellier a été mis à jour le 2026-03-18 par 34 OT MONTPELLIER