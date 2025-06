Je suis venu-e te manquer – Arboretum Cimetière parc Nantes 20 juin 2025 20:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-20 20:00 – 22:00

Gratuit : oui Gratuit sur réservation dans la limite des places disponibles Renseignements : https://www.collectifbonus.fr/je-suis-venue-te-manquer-projet-de-creation-de-territoire-deva-habasque-et-de-margaux-bisson/ Adultes

Restitution du projet de création de territoire d’Eva Habasque et de Margaux Bisson. ­ »Je suis venu-e te manquer » explore les rituels funéraires et la prise en charge du deuil à travers une approche sensible et participative. Depuis avril, les artistes Eva Habasque et Margaux Bisson mènent une recherche associant entretiens, collectes de récits, chants et objets, en collaboration avec quatre associations nantaises engagées dans l’accompagnement au deuil et au funéraire : Plan 9, EKR, Naître et Vivre, De l’ombre à la lumière. « Cette démarche interroge la manière dont nos imaginaires mortuaires reflètent notre rapport à la finitude dans un contexte de crise écologique. Elle permettra d’explorer les dimensions intimes et collectives du deuil ainsi que la place du rituel dans nos sociétés contemporaines. » La restitution prendra la forme d’une expérience immersive et collective lors d’une cérémonie festive et solennelle autour d’un banquet dans l’Arboretum Cimetière Parc le vendredi 20 juin 2025 de 20h à 22h. Public : adultes

Arboretum Cimetière parc Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr https://www.collectifbonus.fr/je-suis-venue-te-manquer-projet-de-creation-de-territoire-deva-habasque-et-de-margaux-bisson/