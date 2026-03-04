Je suis venu vous lire : l’ailleurs, Bibliothèque Parment, Rouen

Je suis venu vous lire : l’ailleurs Jeudi 2 avril, 18h00 Bibliothèque Parment Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-02T18:00:00+02:00 – 2026-04-02T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-02T18:00:00+02:00 – 2026-04-02T19:00:00+02:00

Pour terminer la journée confortablement installés à la bibliothèque, cet accueil est fait pour vous. Une bibliothécaire vous conte des légendes du monde et des textes autour de l’ailleurs, de l’exil et du voyage, soigneusement sélectionnés. Vous pouvez aussi venir avec vos propres histoires, à lire ou à conter.

Bibliothèque Parment 8 All. Eugène Delacroix, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/je-suis-venu-vous-lire-lailleurs »}]

© Freepik