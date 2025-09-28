JE T’AI DANS LA PEAU CONCERT EDITH PIAF Rivesaltes

JE T’AI DANS LA PEAU CONCERT EDITH PIAF Rivesaltes dimanche 28 septembre 2025.

7 Rue de la République Rivesaltes Pyrénées-Orientales

Début : 2025-09-28 16:00:00
fin : 2025-09-28

2025-09-28

Patricia Di Fraja interprète Edith Piaf sans mimétisme et avec une émotion profonde. Elle est accompagnée par trois musiciens qui rythment avec élégance ce spectacle original.
7 Rue de la République Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 04 04  palaisdesfetes@rivesaltes.fr

Patricia Di Fraja interprets Edith Piaf without mimicry and with deep emotion. Accompanied by three musicians, she elegantly sets the pace for this original show.

Patricia Di Fraja interpretiert Edith Piaf ohne Mimikry und mit tiefer Emotion. Sie wird von drei Musikern begleitet, die mit Eleganz den Rhythmus dieser originellen Aufführung bestimmen.

Patricia Di Fraja interpreta Edith Piaf senza mimica e con profonda emozione. È accompagnata da tre musicisti che danno il ritmo elegante a questo spettacolo originale.

Patricia Di Fraja interpreta a Edith Piaf sin mimetismo y con profunda emoción. La acompañan tres músicos que ponen el ritmo elegante a este original espectáculo.

