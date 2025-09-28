JE T’AI DANS LA PEAU CONCERT EDITH PIAF Rivesaltes
JE T’AI DANS LA PEAU CONCERT EDITH PIAF Rivesaltes dimanche 28 septembre 2025.
JE T’AI DANS LA PEAU CONCERT EDITH PIAF
7 Rue de la République Rivesaltes Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 –
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 16:00:00
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-28
Patricia Di Fraja interprète Edith Piaf sans mimétisme et avec une émotion profonde. Elle est accompagnée par trois musiciens qui rythment avec élégance ce spectacle original.
.
7 Rue de la République Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 04 04 palaisdesfetes@rivesaltes.fr
English :
Patricia Di Fraja interprets Edith Piaf without mimicry and with deep emotion. Accompanied by three musicians, she elegantly sets the pace for this original show.
German :
Patricia Di Fraja interpretiert Edith Piaf ohne Mimikry und mit tiefer Emotion. Sie wird von drei Musikern begleitet, die mit Eleganz den Rhythmus dieser originellen Aufführung bestimmen.
Italiano :
Patricia Di Fraja interpreta Edith Piaf senza mimica e con profonda emozione. È accompagnata da tre musicisti che danno il ritmo elegante a questo spettacolo originale.
Espanol :
Patricia Di Fraja interpreta a Edith Piaf sin mimetismo y con profunda emoción. La acompañan tres músicos que ponen el ritmo elegante a este original espectáculo.
L’événement JE T’AI DANS LA PEAU CONCERT EDITH PIAF Rivesaltes a été mis à jour le 2025-09-12 par BIT DE RIVESALTES