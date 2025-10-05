JE T’AIME A L’ALGERIENNE – JE T AIME A L ALGERIENNE – PELOUSSE PARADISE Ales

JE T’AIME A L’ALGERIENNE – JE T AIME A L ALGERIENNE – PELOUSSE PARADISE Ales vendredi 12 décembre 2025.

JE T’AIME A L’ALGERIENNE – JE T AIME A L ALGERIENNE Début : 2025-12-12 à 19:00. Tarif : – euros.

Je t’aime à l’algérienne – Une comédie culte sur l’amour et le choc des culturesLe titre vous rappelle une vieille chanson de Frédéric François ? Ne vous fiez pas aux apparences ! Cette comédie survitaminée vous embarque dans une histoire d’amour explosive, piquante et pleine de rebondissements.Aïcha et Carlo s’aiment depuis deux ans. Tout irait bien s’il n’avait pas « oublié » de prévenir Farid, le frère très (très) protecteur d’Aïcha… et son meilleur ami ! S’ajoute à ce trio une invitée surprise : la flamboyante Rachel, bien décidée à mettre son grain de sel dans cette relation déjà bien pimentée.Avec des dialogues affûtés, des situations délirantes et une énergie folle, cette pièce célèbre la mixité, l’amour et les liens familiaux, dans un tourbillon d’humour.?? Plus de 1 000 représentations et 500 000 spectateurs !Après 6 festivals d’Avignon, cette comédie universelle est un véritable succès populaire.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PELOUSSE PARADISE 3 RUE JOSUE LOUCHE 30100 Ales 30