Je t’aime à l’algérienne Théâtre La scène parisienne Paris

Le titre de cette comédie aldente vous rappelle une chanson ringarde voire un poil cul-cul de Frédéric François ? C’est normal puisque dans « Je t’aime à l’italienne », il est bien évidemment question d’amour.

Et plus particulièrement de l’histoire d’amour entre Aïcha et Carlo qui dure depuis deux ans. Seulement voilà, Carlo a « oublié » de prévenir Farid, le frère d’Aïcha et accessoirement son meilleur ami.

Comment va t-il réagir ?

L’arrivée de la flamboyante Rachel risque bien de tout compromettre…

Le saviez vous ?

Après 6 festivals d’Avignon, une tournée en France et à l’international, cette comédie sur l’amour multiculturel compte déjà plus de 1000 représentations et 500000 spectateurs !

Un véritable hymne à l’amour et à la mixité !

Une comédie méditerranéenne « al dente » à la sauce piquante !

Du vendredi 06 février 2026 au dimanche 03 mai 2026 :

dimanche

de 15h00 à 16h15

samedi

de 18h00 à 19h15

vendredi, samedi

de 19h30 à 20h45

payant

Entre 16 et 28 euros.

Public jeunes et adultes.

début : 2026-02-06T20:30:00+01:00

fin : 2026-05-03T19:15:00+02:00

Théâtre La scène parisienne 34, rue Richer 75009 Paris

https://rentrezdanslart.com/JTI.html https://www.facebook.com/jetaimealitalienne/ https://www.facebook.com/jetaimealitalienne/



