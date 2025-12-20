JE T’AIME A L’ITALIENNE/A L’ALGERIENNE – LA SCENE PARISIENNE – SALLE 2 Paris

JE T’AIME A L’ITALIENNE/A L’ALGERIENNE Début : 2025-12-31 à 18:00. Tarif : – euros.

LA SCENE PARISIENNE PRODUCTIONS PRÉSENTE : JE T’AIME A L’ITALIENNE/ALGERIENNELa plus méditerranéenne des comédies est de retour à Paris ! Le titre de cette comédie aldente vous rappelle une chanson ringarde voire un poil cul-cul de Frédéric François ? C’est normal puisque dans Je t’aime à l’italienne , il est bien évidemment question d’amour.Et plus particulièrement de l’histoire d’amour entre Aïcha et Carlo qui dure depuis deux ans. Seulement voilà, Carlo a complètement zappé de prévenir Farid, le frère d’Aïcha, dragueur invétéré et accessoirement son meilleur ami. Comment va t-il réagir ?Mais l’arrivée de la flamboyante Rachel risque de tout compromettre… Le saviez-vous ?Après 6 festivals d’Avignon, une tournée en France et à l’international, cette comédie sur l’amour multiculturel compte déjà plus de 1000 représentations et 500 000 spectateurs ! C’est un hymne à l’amour et à la mixité.En alternance : Julie Bernata ou Julie Ho ou,Leanna Kuperty ou Audrey Rousseau, Lorry Ferreira ou Clément Hassid ou Fouad Reeves ou Zéphyr Serehen ou Edouard Berchiche, Kader Nemer ou Soufiane Menouni ou Katib Ouadah ou Lahcen Lupin.

LA SCENE PARISIENNE – SALLE 2 34, RUE RICHER 75009 Paris 75