Je t’aime banane Chéméré Chaumes-en-Retz

Je t’aime banane

Chéméré Allée du Théâtre Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 20:30:00

fin : 2026-01-24 20:30:00

Date(s) :

2026-01-24

Si vous cherchez une comédie romantique capable de vous faire rire aux éclats tout en explorant la réalité de la vie de couple, ne cherchez plus Je t’aime banane est la pièce qu’il vous faut. Rendez-vous à Chaumes-en-Retz

A propos du spectacle

Sur scène, les acteurs forment un duo complice, donnant vie à cette histoire d’amour avec une énergie communicative. Leur jeu d’acteur séduit tant par sa sincérité que par son sens du timing comique. Leur complicité est telle qu’ils nous embarquent instantanément dans leur univers, nous faisant oublier nos soucis du quotidien pour mieux nous concentrer sur leurs répliques savoureuses et leurs situations cocasses. Les quiproquos, les petites manies qui agaçaient hier mais font fondre aujourd’hui, les sacrifices indispensables pour entretenir la flamme… autant de thématiques abordées sans tabou, mais toujours avec une légèreté et un humour qui font de Je t’aime banane une véritable bouffée d’oxygène.

Pratique

comédie tout public

à partir de 12ans

billetterie en ligne sur le site de l’Espace Culturel ici

Chéméré Allée du Théâtre Chaumes-en-Retz 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire

English :

If you’re looking for a romantic comedy that will make you laugh out loud while exploring the realities of married life, look no further than Je t?aime banane . See you in Chaumes-en-Retz

