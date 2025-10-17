Je t’aime Banane Cholet
81 Place Travot Cholet Maine-et-Loire
Début : 2026-01-10 21:00:00
2026-01-10
Le couple parfait n'existe pas, mais on peut essayer de trouver la personne qui s'en rapproche le plus.
Je t'aime banane raconte l'histoire de deux personnes qui tombent follement amoureux…mais sont-ils vraiment compatibles ?
Cette comédie romantique drôle et parfois absurde, aborde de façon réconfortante, perspicace et réaliste la vraie vie des couples au quotidien.
Je t'aime banane vous rassurera que vous n'êtes pas le(a) seul(e) à subir les imperfections de votre conjoint. C'est la comédie parfaite à regarder en couple, en famille et en solo quand on veut éviter les erreurs de casting.
81 Place Travot Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 23 43 contact@lebalcon-cholet.com
