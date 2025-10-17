Je t’aime Banane Cholet

Je t’aime Banane

81 Place Travot Cholet Maine-et-Loire

Début : 2026-01-10 21:00:00

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Le couple parfait n’existe pas, mais on peut essayer de trouver la personne qui s’en rapproche le plus.

Je t’aime banane raconte l’histoire de deux personnes qui tombent follement amoureux…mais sont-ils vraiment compatibles ?

Cette comédie romantique drôle et parfois absurde, aborde de façon réconfortante, perspicace et réaliste la vraie vie des couples au quotidien.

​ Je t’aime banane vous rassurera que vous n’êtes pas le(a) seul(e) à subir les imperfections de votre conjoint. C’est la comédie parfaite à regarder en couple, en famille et en solo quand on veut éviter les erreurs de casting. .

+33 2 41 65 23 43 contact@lebalcon-cholet.com

