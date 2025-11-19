JE T’AIME BANANE – LA MAISON BOINOT Niort

JE T’AIME BANANE Début : 2026-02-14 à 20:30. Tarif : – euros.

« Je t’aime banane » – une comédie à fleur de peau !Le couple parfait n’existe pas, mais on peut essayer de trouver la personne qui s’en rapproche le plus.« Je t’aime banane » raconte l’histoire de deux personnes qui tombent follement amoureux…mais sont-ils vraiment compatibles ?Cette comédie romantique drôle et parfois absurde, aborde de façon réconfortante, perspicace et réaliste la vraie vie des couples au quotidien.« Je t’aime banane » vous rassurera que vous n’êtes pas le(a) seul(e) à subir les imperfections de votre conjoint.C’est la comédie parfaite à regarder en couple, en famille et en solo quand on veut éviter les erreurs de casting.Comédiens : Aliénor SCHREDER / Romain LOUBEYREAuteur : Nilson JOSEMetteur en scène : Nilson JOSE

LA MAISON BOINOT 41 BOULEVARD MAIN 79000 Niort 79