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JE T’AIME BANANE THEATRE 100 NOMS Nantes

JE T’AIME BANANE THEATRE 100 NOMS Nantes

JE T’AIME BANANE THEATRE 100 NOMS Nantes mardi 14 avril 2026.

Lieu : THEATRE 100 NOMS

Adresse : 21 QUAI DES ANTILLES

Ville : 44200 Nantes

Département : 44

Début : mardi 14 avril 2026

Fin : mardi 14 avril 2026

Heure de début : 20:15

JE T’AIME BANANE Début : 2026-04-14 à 20:15. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

THEATRE 100 NOMS 21 QUAI DES ANTILLES 44200 Nantes 44

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