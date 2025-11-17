Je t’aime banane ! Une comédie à fleur de peau La Comédie du Finistère Brest

Je t’aime banane ! Une comédie à fleur de peau

La Comédie du Finistère 25 rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-02 17:30:00

fin : 2026-01-04 18:45:00

Date(s) :

2026-01-02 2026-01-03 2026-01-04

Le couple parfait n’existe pas, mais on peut essayer de trouver la personne qui s’en rapproche le plus.

Je t’aime banane raconte l’histoire de deux personnes qui tombent follement amoureux, mais sont-ils vraiment compatibles ?

Cette comédie romantique drôle et parfois absurde, aborde de façon réconfortante, perspicace et réaliste la vraie vie des couples au quotidien.

Je t’aime banane vous rassurera que vous n’êtes pas le(a) seul(e) à subir les imperfections de votre conjoint.

C’est la comédie parfaite à regarder en couple, en famille et en solo quand on veut éviter les erreurs de casting.

Informations pratiques

Tout public.

Durée 1h15

Sur réservation .

La Comédie du Finistère 25 rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 19 98 07 10

