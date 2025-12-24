Je t’aime moi Nancy, Place Stanislas Nancy

Je t’aime moi Nancy

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-01-12 13:00:00

fin : 2026-02-22 18:30:00

Date(s) :

2026-01-12

Nancy est bien plus qu’une ville, c’est une promesse d’amour et d’émotions.

À travers Je t’aime, moi Nancy , l’Office de Tourisme de Destination Nancy met en lumière une ville complice et sensible avec des balades romantiques, visites dédiées à l’amour, parcours insolites et anecdotes où le patrimoine se fait confident.

Venez y découvrir le jeu de piste dédié Baludik, le Love Tour pour découvrir la ville autrement, la Boîte à Je t’aime , qui permet de laisser une trace symbolique de son amour au cœur de la ville, le Fauteuil du bisou-qui-arrive qui vous invite à venir photographier votre idylle et à poster votre plus beau cliché sur nos réseaux sociaux avec un petit cadeau coquin à la clé ! Et encore bien d’autres surprises !

Inclusive et bienveillante, on y célèbre toutes les formes d’amour, sans frontières.

Il ne reste plus qu’à dire “oui”… à Nancy.Tout public

Place Stanislas DESTINATION NANCY OFFICE DE TOURISME Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 80 10 contact@destination-nancy.com

English :

Nancy is much more than a city, it’s a promise of love and emotion.

Through Je t?aime, moi Nancy , the Destination Nancy Tourist Office is highlighting a city that is both friendly and sensitive, with romantic walks, tours dedicated to love, unusual routes and anecdotes where heritage becomes a confidant.

Come and discover the Baludik dedicated treasure hunt, the Love Tour to discover the city in a different way, the Boîte à Je t?aime , which lets you leave a symbolic trace of your love in the heart of the city, the Fauteuil du bisou-qui-arrive which invites you to come and photograph your romance and post your most beautiful snapshot on our social networks with a little naughty gift at the end! And many more surprises!

Inclusive and caring, we celebrate all forms of love, without borders.

All you have to do is say yes to Nancy.

