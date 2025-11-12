Je t’aime tous les jours. Médiathèque du Teich Le Teich

Je t’aime tous les jours.

Médiathèque du Teich 67 rue des Pins. Le Teich Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12 10:00:00

fin : 2025-11-12 10:30:00

Date(s) :

2025-11-12

Dans le cadre du festival Perles de BD, le spectacle Je t’aime tous les jours invite les grands et surtout les petits à découvrir un univers de dessins, de musique et de mots.

Jeune public 1-4 ans

Entrée libre sur réservation. .

Médiathèque du Teich 67 rue des Pins. Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 15 82 19 bibliotheque@leteich.fr

English : Je t’aime tous les jours.

German : Je t’aime tous les jours.

Italiano :

Espanol : Je t’aime tous les jours.

L’événement Je t’aime tous les jours. Le Teich a été mis à jour le 2025-10-23 par OT Le Teich