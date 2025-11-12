Je t’aime tous les jours. Médiathèque du Teich Le Teich
Je t’aime tous les jours. Médiathèque du Teich Le Teich mercredi 12 novembre 2025.
Je t’aime tous les jours.
Médiathèque du Teich 67 rue des Pins. Le Teich Gironde
Dans le cadre du festival Perles de BD, le spectacle Je t’aime tous les jours invite les grands et surtout les petits à découvrir un univers de dessins, de musique et de mots.
Jeune public 1-4 ans
Entrée libre sur réservation. .
Médiathèque du Teich 67 rue des Pins. Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 15 82 19 bibliotheque@leteich.fr
