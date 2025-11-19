JE TE HAIME – THEATRE DES CHARTRONS Bordeaux

JE TE HAIME Début : 2026-02-19 à 20:30. Tarif : – euros.

Comment Chantal et Alain, petit couple pépère et stéréotypé, veulent raviver la flamme des premiers instants… Peut-être grâce au professeur Lamour, dernier recours et spécialiste du couple qui va tout tenter pour les aider. Mais la séance de coaching à domicile va vite virer à la boucherie ! Une caricature du couple poussée à son paroxysme dans le pire comme le meilleur, dans un univers à cheval entre La Guerre des Roses, Desperate Housewife et Tex Avery… Ou comment le conte de fée vire au cauchemar.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE DES CHARTRONS 170, COURS DU MEDOC 33000 Bordeaux 33