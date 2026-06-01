Je te raconte le jardin, Villa del Balbianello – FAI, Lenno

Je te raconte le jardin Dimanche 7 juin, 10h00 Villa del Balbianello – FAI Como

Inscrits FAI 15€ Entier 40€ Résidents Commune de Tremezzina 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:30:00+02:00

La visite permet de découvrir les espèces d’arbres et l’art topiaire à Balbianello : une occasion unique de connaître les secrets des plantes façonnées au parc, comme le grand leccio potato « a ombrello » par les jardiniers tree-climbers ou le ficus repens qui enveloppe les colonnes de la Loggia Durini. À la fin de la visite du parc, vous visiterez également l’intérieur de la villa.

Villa del Balbianello – FAI Via Guido Monzino 1 TREMEZZINA Lenno 22016 Como Lombardia +39 0344 56110 https://www.fondoambiente.it/luoghi/villa-del-balbianello [{« type »: « link », « value »: « https://fondoambiente.it/eventi/appuntamento-in-giardino »}] Sur une presqu’île d’où l’on peut admirer les vues enchanteresses du Lario, cette élégante et romantique demeure du XVIIIe siècle et son étonnant jardin ont accueilli des écrivains et des voyageurs jusqu’à son dernier propriétaire, Guido Monzino.

La visite permet de découvrir les espèces d’arbres et l’art topiaire à Balbianello : une occasion unique pour connaître les secrets des plantes modelées à l’art du parc, comme le grand leccio « a o…

©Alessio Mesiano